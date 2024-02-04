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«Пойдут на поклон за нефтью и газом»: ветеран ЦСКА назвал сроки возвращения сборной России

Экс-игрок ЦСКА Пономарев не увидел подвижек в возвращении России на турниры УЕФА

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что договоренность о переведении товарищеской игры между сборными России и Сербии еще не означает возвращения на международную арену.

По его словам, чтобы российские клубы и сборные вернулись к участию в турнирах, необходима стабилизация политической ситуации в мире.

«Это хорошая новость, но пока никакой подвижки к нашему возвращению не случилось. Просто сербы к нам очень хорошо относятся и не боятся с нами играть, поэтому и согласились приехать. Если бы были какие-то репреессии по отношению к ним от ФИФА или УЕФА, то они бы, конечно, не приехали. Пока с нами ни одна европейская команда играет не будет. Как закончится СВО, так все и повернутся в нашу сторону, пойдут на поклон за нефтью, газом и электричеством, и все устаканится», — заявил Пономарев.

21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее Валерий Гладилин заявил, что Россия будет выкладываться на 100% в игре с Сербией.

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