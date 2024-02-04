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«Никто не будет валять дурака»: России предрекли трудный матч с Сербией

Тренер Гладилин заявил, что Россия будет выкладываться на 100% в игре с Сербией

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Marko Djurica/Reuters

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии не сможет сравниться по важности с официальной игрой.

По его словам, при этом все равно российские игроки будут желать победы.

«Статус матча всегда играет роль. Но даже несмотря на то, что игра будет неофициальной, ребята будут выкладываться на все 100%, они профессионалы, да и болельщики не позволят не выкладываться. Тренерский штаб будет хотеть добиться результата, потому что ни одна команда не выходит на поле валять дурака, какой бы матч ни был. Все выходят играть на победу, так что игра получится на результат», — заявил Гладилин.

21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

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