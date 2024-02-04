Переход Угальде в «Спартак» привел к отставке в клубе из Нидерландов

Член наблюдательного совета «Твенте» Джон Бирлинг подал в отставку после трансфера нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак». Об этом сообщило издание Tubantia.

Причиной отставки послужили те факты, что продажа футболиста в российский клуб несовместима с принципами Олимпийского комитета Нидерландов и собственными принципами Бирлинга в отношении России.

Соглашение «Спартака» с костариканским футболистом заключено на 4,5 года. Игрок будет выступать под девятым номером. «Спартак» заплатил за форварда €13 млн + €2 млн бонусов.

В текущем сезоне нападающий провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. В первом матче после рестарта чемпионата России красно-белые на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», матч состоится 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» развели на деньги.