Роднина о деле Валиевой: надо работать, а не реагировать на какой-то шум

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что нужно извлечь урок для нашего успешного будущего, передает Sport24.

«Сейчас куча изданий непонятных на Западе будут говорить, писать о подробностях дела Валиевой. Анаболики или еще что-то — шум, на который нужно не резко реагировать, а просто работать», — сказала Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее представляющий Валиеву юрист раскрыл детали дела.