Названа главная ошибка Медведева в финале Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в интервью «Газете.Ru» рассказала, какую тактическую ошибку совершил Даниил Медведев в финале Australian Open против Янника Синнера.

Российский теннисист выиграл два первых сета со счетом 6:3, 6:3, однако затем уступил в трех сетах подряд — 4:6, 4:6, 3:6 — и потерпел поражение в матче.

«Мы можем говорить о том, что Даниил вел по сетам 2-0 и при счете 4:4 в третьем сете он мог бы сыграть по-другому. Но сложилось так, как сложилось.

Однако я бы сделала акцент на том, что Медведеву нужно было больше атаковать со второй подачи, потому что у него были шансы сделать брейк и в третьем сете, когда Синнер неудачно подавал, и в дальнейших сетах. Но Медведев ими не воспользовался.

Для меня осталось загадкой, почему, находясь в таком состоянии, когда нет достаточной энергии и сил, Даниил не рисковал и не атаковал больше со второй подачи», — сказала Пивоварова.

Ранее стало известно, как Медведев помог своему сопернику в финале Australian Open.