Определен переломный момент в матче Медведева и Синнера

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, когда произошел переломный момент в матче Даниила Медведева и Янника Синнера в финале Australian Open.

Российский теннисист выиграл два первых сета со счетом 6:3, 6:3, однако затем уступил в трех сетах подряд — 4:6, 4:6, 3:6 — и потерпел поражение в матче.

«Когда Даниил подсел из-за усталости в третьем и четвертом сете, началась совсем другая игра. Медведев совершал больше ошибок, хуже выдерживал длинные розыгрыши.

Тогда уже начала работать тактика Синнера. Он заиграл в совершенно другой теннис, зарядился уверенностью, стал спокойнее и начал показывать тот высокий уровень, который демонстрировал на протяжении всех предыдущих матчей на Australian Open», — сказала Пивоварова.

Также экс вторая ракетка мира отметила, что спад в игре Медведева был легко прогнозируем.

«То, что Даниил просел в последних сетах, было совершенно неудивительно. Честно говоря, игру, которую он показал в третьем и четвертом сете, я ждала уже в первом и во втором. Поэтому никаких вопросов к Медведеву нет, он большой молодец: сделал все, что мог, — и даже больше. Например, он здорово укорачивал удары и сам отыгрывал укороченные, выходил к сетке и совершал там фантастические удары», — подчеркнула Пивоварова.

Ранее соперника Медведева назвали растерянным в финале Australian Open.