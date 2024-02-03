Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский тренер заявил, что у ФИФА и УЕФА есть симпатии в сторону России

Тренер Кирьяков: у ФИФА и УЕФА есть симпатии в сторону России

close
100%
Андрей Варенков/РИА Новости

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) имеют симпатии в сторону России, передает Legalbet.

«Понятно, что такие крупные организации как ФИФА и УЕФА — это подневольные. Не могут принимать сами свои решения. Но у них есть симпатии в сторону России, однозначно», — сказал Кирьяков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0). 21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии.

Ранее экс-защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что в сборной России не на кого смотреть.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами