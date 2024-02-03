Российский тренер заявил, что у ФИФА и УЕФА есть симпатии в сторону России

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) имеют симпатии в сторону России, передает Legalbet.

«Понятно, что такие крупные организации как ФИФА и УЕФА — это подневольные. Не могут принимать сами свои решения. Но у них есть симпатии в сторону России, однозначно», — сказал Кирьяков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0). 21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии.

Ранее экс-защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что в сборной России не на кого смотреть.