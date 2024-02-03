В «Реале» уверены в трансфере Мбаппе

Футболисты мадридского «Реала» уверены, что ряды команды пополнит игрок французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, передает Relevo.

«Вы сами видите, что происходят определенные движения в эту сторону. Что-то происходит и прямо сейчас», — сказал источник издания.

25 января издание Bild сообщало, что Мбаппе просит у «Реала» €70 млн в год. Однако в испанском клубе готовы предложить ему в два раза меньше.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже согласовал контракт с «Реалом». В итоге громкий переход в мадридский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых сумел забить 20 мячей (пять с пенальти) и сделать четыре результативные передачи.

Ранее в Испании раскрыли, что будет с Мбаппе.