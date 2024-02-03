Тренер «Реала» Анчелотти заявил, что не будет опускаться до уровня наставника «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал наставника каталонской «Барселоны» Хави, который заявил, что судьи на матчах «сливочных» работают предвзято, передает Marca.

«Я даже не хочу опускаться на этот уровень из уважения к испанскому футболу. Это непрофессионально. Я не опускаюсь до этого уровня», — сказал Анчелотти.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона.

В текущем сезоне «Барселона» после 22 матчей Ла Лиги, набрав 47 очков, делит третье место с «Атлетико».

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».

24 января «Барселона» уступила «Атлетику» в рамках четвертьфинального матча Кубка Испании со счетом 2:4.

Ранее Хави объяснил, что заставило его покинуть «Барселону».