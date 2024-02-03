Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Тренер «Реала» Анчелотти заявил, что не будет опускаться до уровня наставника «Барселоны»

Тренер «Реала» Анчелотти: не буду опускаться до уровня Хави

close
100%
GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал наставника каталонской «Барселоны» Хави, который заявил, что судьи на матчах «сливочных» работают предвзято, передает Marca.

«Я даже не хочу опускаться на этот уровень из уважения к испанскому футболу. Это непрофессионально. Я не опускаюсь до этого уровня», — сказал Анчелотти.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона.

В текущем сезоне «Барселона» после 22 матчей Ла Лиги, набрав 47 очков, делит третье место с «Атлетико».

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».

24 января «Барселона» уступила «Атлетику» в рамках четвертьфинального матча Кубка Испании со счетом 2:4.

Ранее Хави объяснил, что заставило его покинуть «Барселону».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами