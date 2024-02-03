Сборная России по футболу может сыграть с еще одной европейской командой

Сборная России по футболу может провести товарищескую встречу с национальной командой Казахстана в июне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», — сказал собеседник канала.

21 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Сербией. Встреча состоится 21 марта на стадионе «Динамо». Сербия и Россия шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету россиян, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сборные встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала команда Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее назвали главное качество, которое Карпин не терпит в футболистах.