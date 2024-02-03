Названо главное качество, которое Карпин не терпит в футболистах

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что в донском клубе нет футболистов, которые равнодушно относятся к своему делу. Его слова приводит Sport24.

«У Карпина не может быть футболистов, которым наплевать. Он всегда говорит: «У вас может не получиться удар, подача, но мне важно, чтобы у вас не было равнодушного отношения». Главное — это реакция на эпизод. Больше всего в футболистах Карпин не любит равнодушие», — сказал Глебов.

Глебов в текущем сезоне провел за «Ростов» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее форвард «Ростова» заявил, что мечтает выглядеть как Карпин.