Представляющий Валиеву юрист раскрыл детали дела

Юрист Андреа Пинна, чья фирма представляет интересы фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что мотивировочное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу спортсменки содержит более 130 страниц. Его слова передает «Матч ТВ».

3 февраля Пинна подтвердил, что представлял интересы Валиевой на слушаниях в CAS осенью. Он сообщил, что после изучения мотивировочного решения команда юристов примет решение о дальнейших действиях, которые могут включать в себя оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее Тарасова призвала не издеваться над фигуристкой Валиевой.