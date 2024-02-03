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Звезда НХЛ заявил, что без россиян Олимпиаду нельзя считать турниром сильнейших

Форвард «Тампы» Кучеров заявил, что хочет сыграть за сборную России на Олимпиаде

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпийских играх. Его слова приводит журналист Sportsnet Люк Фокс в соцсетях.

2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что игроки лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. По мнению Кучерова, в том случае, если сборная России не будет допущена до Олимпиады, этот турнир нельзя будет отнести к категории «лучших из лучших».

Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Столица зимних Игр 2030 года будет объявлена в июле 2024 года.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Кучеров стал последним в конкурсе Матча звезд.

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