Звезда НХЛ заявил, что без россиян Олимпиаду нельзя считать турниром сильнейших

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпийских играх. Его слова приводит журналист Sportsnet Люк Фокс в соцсетях.

2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что игроки лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. По мнению Кучерова, в том случае, если сборная России не будет допущена до Олимпиады, этот турнир нельзя будет отнести к категории «лучших из лучших».

Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Столица зимних Игр 2030 года будет объявлена в июле 2024 года.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Кучеров стал последним в конкурсе Матча звезд.