Стало известно, какое место РПЛ занимает в Европе

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич признался, что у него много хороших воспоминаний о России. Это он заявил «Спорт-Экспрессу».

«В мое время было очень круто! Три команды в Лиге чемпионов, уровень лиги высокий. Официально шестой чемпионат в Европе. Мы играли с классными европейскими командами, отличные дерби в Москве. Много хороших воспоминаний и друзей. Постоянно в контакте с русским футболом. Но что будет дальше, не знаю», — сказал Николич.

Сербский специалист работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателями Кубка России в сезоне 2020/21.

После ухода Николича клуб сменил шесть тренеров. С ноября 2022 года команду возглавляет Михаил Галактионов. В прошлом сезоне ему удалось уберечь «железнодорожников» от вылета.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 31 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (38 очков).

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