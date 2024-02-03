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Игрока клуба РПЛ шокируют суммы трансферов футболистов в командах-конкурентах

Игрока «КС» Якубу шокируют суммы трансферов в других клубах РПЛ

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РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба признался, что для команды будет шикарным результатом бронзовые медали чемпионата России по итогам сезона-2023/24. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Нам задач на весну пока не ставили. Но, конечно, все ребята у нас максималисты. Будем стараться выжать из себя максимум. Чемпионат непредсказуем. Мы сделаем все, что будет зависеть от нас, чтобы занять в таблице место как можно выше. Если получится стать третьими – это будет шикарно для «Крыльев Советов». Шокируют ли суммы трансферов в других клубах? Есть такое. Рынок развивается, за игроков предлагают все большие суммы», — сказал Якуба.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Крылья Советов», набрав 29 очков, идут на шестом месте в турнирной таблице.

Одним из самых громких трансферов зимы в России стало приобретение «Спартаком» нападающего «Твенте» Манфреда Угальде за €13 млн.

Ранее фигуристка Медведева встала на защиту футболистов.

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