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Фигуристка Медведева встала на защиту футболистов

Медведева: футболистов тоже гоняют, подумайте, когда захотите их поругать

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева в программе «Футбольное катание» на YouTube-канале московского «Динамо» высказала свое мнение о тренировках игроков.

«Наблюдала за всей тренировкой «Динамо», и вот что могу сказать. Марцел Личка — MVP, всегда вкладывает в своего ученика максимум, и мы это увидели.

Говорят, что у фигуристов жесткие тренировки, но футболистов тоже гоняют. Так что подумайте об этом, когда захотите в следующий раз поругать их с трибун», — сказал Медведева.

Сейчас Медведева находится на тренировочных сборах с основной командой «Динамо» в Турции. Москвичи 3 февраля сыграют товарищеский матч с болгарским «Ботевом».

Бело-голубые после 18 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 32 очка, занимают третье место в турнирной таблице. На четыре очка больше у идущего вторым «Зенита». Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (38 очков).

В рамках 1/4 финала Кубка России «Динамо» сыграет с «Зенитом». Первый матч между этими командами завершился победой бело-голубых со счетом 1:0.

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