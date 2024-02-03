Жулин: для всего мира агнцем является играющий причиндалами на клавишных Зеленский

Тренер Александр Жулин высказался о признании в употреблении допинга российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает «Аргументы и факты».

«Для меня Камила Валиева — это некий агнец, которого просто выставили на заклание. А для всего мира агнцем является играющий причиндалами на клавишных Владимир Зеленский. Шварценеггер заявляет, что на Украине нет нацизма, Шон Пенн приезжает в Киев, чтобы поддержать Зеленского. Я их уважаю как актеров, но у них совершенно затуманенные мозги», — сказал Жулин.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее врач признался, что был шокирован количеством запрещенных веществ в организме Валиевой.