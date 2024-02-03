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Подвергшийся нападению российский фигурист рассказал о своем состоянии

Фигурист Дикиджи заявил, что много времени провел в полиции после нападения

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Владислав Дикиджи в своих социальных сетях признался, что позже расскажет о совершенном на него нападении в метро.

«В общем все, забрал меня папа из отделения полиции. Очень устал, очень много времени там провел. День у меня был насыщенный, вечер тоже насыщенный. Сейчас я не могу ничего сказать про данную ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, все хорошо, спасибо за поддержку», — сказал Дикиджи.

2 февраля Дикиджи сообщил, что на него напали в метро. Фигурист отправился в отделение полиции, чтобы написать заявление. 3 февраля спортсмен уже планирует посетить тренировку.

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

Ранее тренер Дикиджи рассказал о его спокойствии после нападения.

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