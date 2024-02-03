Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно»: врач о деле Валиевой

Врач Шестаков: был в шоке, что в Валиеву напихали столько таблеток и стимуляторов

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков считает, что несколько запрещенных веществ не могли попасть случайно в организм фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он заявил Sport24.

«Случайное попадание полностью исключается. Камила сдавала несколько проб, и случайно такие сильные препараты не попадают. Об этом не могли не знать ее тренер и врачи — нужно знать дозировку.

У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я как врач был в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов. Это очень опасно для организма», — сказал Шестаков.

2 февраля Yle сообщил, что в допинг-пробе Камилы Валиевой были найдены еще три препарата, помимо запрещенного триметазидина. В ней нашли гипоксен, L-карнитин и неназванный препарат с анаболическим эффектом.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Ранее адвокат Валиевой прокомментировал свое участие в процессе защиты фигуристки.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами