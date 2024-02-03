«У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно»: врач о деле Валиевой

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков считает, что несколько запрещенных веществ не могли попасть случайно в организм фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он заявил Sport24.

«Случайное попадание полностью исключается. Камила сдавала несколько проб, и случайно такие сильные препараты не попадают. Об этом не могли не знать ее тренер и врачи — нужно знать дозировку.

У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я как врач был в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов. Это очень опасно для организма», — сказал Шестаков.

2 февраля Yle сообщил, что в допинг-пробе Камилы Валиевой были найдены еще три препарата, помимо запрещенного триметазидина. В ней нашли гипоксен, L-карнитин и неназванный препарат с анаболическим эффектом.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Ранее адвокат Валиевой прокомментировал свое участие в процессе защиты фигуристки.