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Роднина назвала условие, при котором Валиева вернется в спорт

Роднина о возвращении Валиевой в спорт: это будет зависеть от ее психики

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что возвращение Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации будет зависеть от ее психики, передает «РБ Спорт».

«Вернется ли Валиева в спорт? Это будет зависеть от ее психики: насколько вообще осталось желание. Никто не знает, что у Камилы сейчас происходит в голове. Конечно, хотелось бы снова увидеть ее волшебство на льду», — сказала Роднина.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее в допинг-пробе Валиевой нашли еще три препарата.

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