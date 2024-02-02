Сборная Таджикистана проиграла в 1/4 финала Кубка Азии по футболу

В матче 1/4 финала Кубка Азии по футболу, который проходит в Катаре, сборная Таджикистана уступила Иордании.

Встреча завершилась со счетом 0:1 Единственный мяч был забит на 66 минуте, когда футболист таджикистанской команды Вахдат Ханонов срезал мяч в собственные ворота.

Сборная Таджикистана впервые попала в финальную часть Кубка Азии. Иордания в первый раз пробилась в полуфинал турнира. За выход в финал Иордания поспорит с победителем пары Австралия — Южная Корея.

3 февраля в четвертьфинале сыграют сборные Узбекистана и Катара. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Катар является действующим победителем Кубка Азии. В 2019 году катарцы обыграли в решающем матче Японию. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Япония является самой титулованной командой Кубка Азии, умев победить на четырех турнирах. В последний раз им это удавалось на турнире 2011 года.

Один раз турнир выигрывала сборная Израиля. Это достижение покорилась израильтянам в 1964 году. Сейчас Израиль выступает на турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее гол игрока ЦСКА принес Узбекистану победу в матче над Индией на Кубке Азии.