Валиевой запретили исполнять программы на показательных выступлениях

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об ограничениях, наложенных на Камилу Валиеву в связи с ее четырехлетней дисквалификацией до 24 декабря 2025 года.

В частности, фигуристке запретили участвовать в показательных выступлениях, организованных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«В соответствии c положениями Всемирного антидопингового кодекса спортсмен не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях на международном или национальном уровнях или в любой спортивной деятельности в элитном спорте или на национальном уровне, которая финансируется правительственным органом.

Также спортсмен не может участвовать в спортивных сборах, показательных выступлениях или тренировках, организованных соответствующей национальной федерацией или клубом, являющимся членом данной национальной федерации, или финансируемых правительственным органом», — сказала гендиректор РУСАДА.

Также Логинова подчеркнула, что Валиевой запрещено вести административную деятельность в сфере спорта (присутствовать на мероприятиях как официальное лицо), кроме того, фигуристка не имеет права работать волонтером на соревнованиях и тренировать других атлетов.

Если кто-либо из фигуристов согласится стать учеником Валиевой, то нарушит статью 2.10 Всемирного антидопингового кодекса — «Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или преследование за сообщение уполномоченным органам информации о нарушении антидопинговых правил».

Наконец, Валиевой запрещено соревноваться в любых других видах спорта.

«Дисквалификация, наложенная в одном виде спорта, признается в других видах спорта», — сказала Логинова.

Ранее в допинг-пробе Валиевой нашли еще три препарата.