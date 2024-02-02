Иностранный тренер признался в любви к России

Бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич признался, что любит Россию, передает «Матч ТВ».

«Воспоминания от работы в России? Это было самое хорошее время. Русский чемпионат был шестым в Европе по силе. Высокий уровень, полные стадионы! Я люблю Россию и русский футбол», — сказал Николич.

Сербский специалист работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне 2020/21.

После ухода Николича клуб сменил шесть тренеров. С ноября 2022 года команду возглавляет Михаил Галактионов. В прошлом сезоне ему удалось уберечь «железнодорожников» от вылета.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 38 баллов. Второе место занимает петербургский «Зенит» (36).

Ранее Николич рассказал о разногласиях с руководством «Локомотива».