РУСАДА готово возобновить расследование в отношении тренеров Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело расследование в отношении тренерского штаба Камила Валиевой и на данный момент не обнаружило его причастности к допинговому нарушению фигуристки. Об этом «Газете.Ru» сообщила гендиректор организации Вероника Логинова.

«Под персоналом понимаются все лица, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие при подготовке к соревнованиям, включая тренеров, агентов, врачей и даже родителей. На настоящий момент причастность кого-либо из персонала спортсмена не установлена», — сказала Логинова.

При этом в РУСАДА не исключают возобновления расследования в отношении тренеров и других близких лиц Валиевой.

»Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Мы готовы подключиться к этому процессу и оказать содействие в рамках нашей компетенции и возможностей», — сказала гендиректор РУСАДА.

Логинова подчеркнула, что расследование РУСАДА было ограничено добровольным участием персонала Валиевой, поскольку агентство не обладает функционалом правоохранительных органов.

Спортивный арбитражный суд планирует опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе. В тексте должна содержаться мотивировочная часть, которая объяснит, почему судьи CAS пришли к выводу, что сторона Валиевой не смогла доказать случайность попадания допинга в ее организм. После этого WADA может дать сигнал о возобновлении расследования.

Ранее стало известно, что Валиевой запретили выступать даже на шоу.