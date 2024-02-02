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Экспертом по делу Валиевой был врач, уехавший из России из-за ситуации на Украине

Yle: экспертом по делу Валиевой выступил эстонский врач, уехавший из России

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Александр Вильф/РИА Новости

Экспертом со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) на слушаниях по делу фигуристки Камилы Валиевой был бывший член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортивный врач Сергей Илюков, который покинул Россию из-за ситуации на Украине. Об этом передает Yle.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил. Илюков отметил, что принятое решение не противоречит его взглядам и ожиданиям.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее олимпийская чемпионка Анна Щербакова отписалась от Этери Тутберидзе в соцсетях.

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