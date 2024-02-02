«Больные люди»: Тарасова раскритиковала Латвию за отказ играть с Россией

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала сейм Латвии, который в знак солидарности с Украиной запретил спортсменам страны и национальным сборным соревноваться с российскими и белорусскими атлетами. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мне уже надоело давать им всем рекомендации, это просто страшно. Больные люди. Придется им нигде не выступать. У них и выступать, наверное, некем. Не хотела бы их расстраивать, но мы в следующем году будем выступать на всех соревнованиях. Очень хотелось бы в это верить», — заявила Тарасова.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

Международный олимпийский комитет допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Госдуме призвали МОК наказать Латвию за отказ соревноваться с Россией.