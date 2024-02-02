Загитова станцевала в корсетном топе с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка — 2018 в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась со своими подписчиками в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеозаписью своего танца.

На спортсменке надет корсетный топ с длинными рукавами и вырезом в виде сердца, который обнажает часть груди. Волосы спортсменки заплетены в две косички, а в качестве макияжа Загитова предпочла подвести глаза черным.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

В эти дни Загитова находится в Китае, где выступает перед местной публикой в ледовом шоу.

Ранее Загитова выложила фото в стиле киберпанка.