CAS может засекретить часть решения по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) может оставить конфиденциальной часть решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой по требованию сторон разбирательств, в настоящее время идет проверка арбитражного решения по этому вопросу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS. Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное — может быть опубликовано к концу следующей недели», — сообщила пресс-служба CAS.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее в США заявили, что Россия не должна получить медали Олимпиады из-за Валиевой.