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В Госдуме призвали МОК наказать Латвию за отказ соревноваться с Россией

Депутат Журова назвала дискриминацией запрет Латвии соревноваться с Россией

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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять меры и наказать Латвию после того, как сейм страны запретил национальным сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. Ее слова передает ТАСС.

«Это абсолютно дискриминационный закон, они вредят им своим спортсменам. Я считаю, что МОК должен лишить Олимпийский комитет Латвии статуса аккредитованного члена. Это прямое вмешательство государства в деятельность общественных организаций, что является нарушением Олимпийской хартии», — сказала Журова.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

Международный олимпийский комитет допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее хоккейный тренер анекдотом отреагировал на запрет Латвии соревноваться с россиянами.

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