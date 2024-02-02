Ветеран сборной СССР: в России нет интересных футболистов

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил уровень игроков национальной команды России перед товарищеским матчем с Сербией. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Трудно сказать, получится ли у сборной России обыграть сербов. У нас нет интересных футболистов. Не на кого смотреть. Обляков — лучший полузащитник, а Чалов — лучший нападающий. Как-то бедно.

Будет интересный матч с Сербией. Болельщики соскучились по таким играм. В матче с Сербией можно будет оценить игру сборной России и посмотреть, что мы можем», — заявил ветеран.

Матч состоится 21 марта на стадионе «Динамо». Сербия и Россия шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету россиян, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сборные встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала команда Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

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