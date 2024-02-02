Роднина рассказала, кто несет ответственность за ситуацию с Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала в комментарии Sport24, кто должен взять ответственность за ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой.

«У нас есть закон, который говорит о том, что если несовершеннолетний спортсмен принимал запрещенные препараты, то ответственность вплоть до уголовной несут врач, тренер и родители. Ответ на этот вопрос очевиден.

Не знаю никого из тех людей, которые защищали Валиеву. Мы не видим всей картины, поэтому делать резкие выводы не стоит. Есть факт дисквалификации, который указывает на проблемы с препаратами в спорте. Наказание слишком строгое для девочки, но факт был. А оценивать официальную версию с пирожками и стаканчиками уже поздно», — заявила Роднина.

29 января Cпортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее Уткин заявил, что был уверен в длительной дисквалификации Валиевой.