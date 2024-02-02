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Левандовски признался, что в прошлом году стал слабее

Форвард «Барселоны» Левандовски заявил, что в 2023 году почувствовал себя слабее

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

Футболист «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, что в 2023 году у него наступил спад. Слова нападающего приводит Diario Sport.

«В 2023-м был момент, когда я почувствовал себя слабее не только психологически, но и физически. В том году все плохое и негативное словно произошло в один момент. Все это накопилось.

Конечно, я тоже совершал ошибки. Я попал в определенное течение, и мне потребовалось слишком много времени для того, чтобы выбраться, вернуться в норму. А в футболе за неделю-две этого добиться не так-то просто. Вижу признаки того, что хорошие времена еще впереди, но в 2023-м был момент, когда моя искра погасла», — заявил форвард.

Левандовски перешел в «Барселону» в 2022 году. До этого польский нападающий на протяжении восьми лет защищал цвета мюнхенской «Баварии». С 2010 по 2014 год форвард выступал за дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 20 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач. Также он принял участие в четырех играх Лиги чемпионов. Нападающий сумел отличиться лишь один раз.

В чемпионате Испании «Барса» набрала 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. На 10 очков больше у лидера чемпионата, мадридского «Реала». На второй строчке расположилась «Жирона» (55).

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли четыре из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В 1/8 финала они сыграют с «Наполи».

Ранее тренер-победитель «Барселоны» ушел из клуба-лидера Первой лиги.

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