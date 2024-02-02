Романцев о тренере Слуцком: сильных не любят только слабые

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал наставника китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого профессионалом своего дела.

«Для меня Слуцкий прежде всего тренер. Причем с большой буквы, несколько раз побеждавший с ЦСКА в чемпионатах страны. Да, у него не сложилось в сборной, не все получилось за границей. Но, повторяю, для меня он профессионал своего дела, со своими взглядами на наше ремесло и принципами в работе. От всей души желаю ему в Китае удачи и успехов. А насчет «исчерпал» и «запятнал» напомню, что сильных не любят только слабые. Сам через это проходил», — заявил Романцев.

1 февраля подопечные Слуцкого обыграли катарский «Аль‑Духаиль» в стартовом матче Кубка Равноправия в Дохе. Это первая победа тренера в китайском клубе, который он возглавил 27 декабря 2023 года.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в конце 2022 года.. Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

Ранее Слуцкий объяснил, почему год оставался без работы.