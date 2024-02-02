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Иностранный футболист признался в любви к России

Французский форвард «Зенита» Изидор заявил, что любит Россию

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Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

Французский футболист петербургского «Зенита» Вильсон Изидор признался в интервью «Советскому спорту», что ему все нравится в России.

23-летний форвард рассказал, что его семья обожает Санкт-Петербург. По словам Изидора, он уже посетил несколько потрясающих мест в городе. «Все очень красиво и дышит великой историей и культурой», — отметил игрок.

«Россия — очень гостеприимная, красивая, в этой стране добрые люди. Москва и Санкт-Петербург — великолепные города. У меня также была возможность поехать в Казань. Тоже очень красивое место. Мне нравится Россия, поэтому я здесь, люблю эту страну — культура, еда, музыка, здесь все прекрасно», — заявил француз.

Изидор перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» в сентябре 2023 кода. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В составе «Зенита» Изидор сыграл в 14 матчах, в которых забил два мяча. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, какие иностранцы нужны в РПЛ.

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