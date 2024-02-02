Размер текста
А
А
А

Карпин пошутил о свадьбе дочери: забрали — и хорошо

Тренер Карпин признался, что испытал смешанные чувства на свадьбе дочери

close
100%
vgkarpin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал в интервью Sport24, как воспринял замужество одной из своих дочерей.

«Смешанные чувства. С одной стороны, вроде как отдаешь своего родного человека, с другой — думаешь: «Забрали — и хорошо» (Смеется). Жених был в курсе, кто я. Он болельщик «Сельты». Но больше то, как я играл, помнят его родители», — заявил Карпин.

В июне 2023 года тренер выдал замуж Валерию — среднюю дочь от первого брака. Молодожены сыграли свадьбу в Испании.

Карпин выступал за «Сельту» с 1997 по 2002 год. За это время он провел 168 матчей, забив 26 мячей. Россиянин выиграл с клубом Кубок Интертото (2000 год) и Кубок Испании (сезон-2000/2001).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Карпин выбрал между работой в России и Испании.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами