Карпин пошутил о свадьбе дочери: забрали — и хорошо

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал в интервью Sport24, как воспринял замужество одной из своих дочерей.

«Смешанные чувства. С одной стороны, вроде как отдаешь своего родного человека, с другой — думаешь: «Забрали — и хорошо» (Смеется). Жених был в курсе, кто я. Он болельщик «Сельты». Но больше то, как я играл, помнят его родители», — заявил Карпин.

В июне 2023 года тренер выдал замуж Валерию — среднюю дочь от первого брака. Молодожены сыграли свадьбу в Испании.

Карпин выступал за «Сельту» с 1997 по 2002 год. За это время он провел 168 матчей, забив 26 мячей. Россиянин выиграл с клубом Кубок Интертото (2000 год) и Кубок Испании (сезон-2000/2001).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Карпин выбрал между работой в России и Испании.