Экс-тренер сборной России рассказал, какие иностранцы нужны в РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что отечественному футболу не нужны слабые легионеры. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Болельщики хотят видеть качественную игру своих команд. Чтобы эту игру показывать, нужны соответствующие футболисты. Если мы сами себя изолируем, то в своем соку не будем двигаться вперед.

Нам нужны люди, которые будут себя правильно позиционировать. Нам нужны очень хорошие легионеры — типа Малкома. А в приглашении не очень сильных иностранцев не вижу смысла. Зачем же усреднять наш чемпионат? Не надо тратить деньги на игроков, которые выступают слабее наших», — заявил специалист.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» (36 очков), на третьем — московское «Динамо» (32 очка).

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта.

Ранее лучшему бомбардиру ЦСКА посоветовали не ехать в Европу.