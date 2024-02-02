Роднина о запрете Латвии соревноваться с россиянами: даже в цирк ходить не надо

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина не удивилась решению сейма Латвии запретить сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. Своим мнением она поделилась со «Спорт-Экспрессом».

«Это их дело. Можно подумать, что они где-то очень сильно с нами соревнуются. А чего мы удивляемся? За несколько десятилетий, в которых они стали самостоятельным государством, мы нагляделись всякого, что даже в цирк ходить не надо», — заявила Роднина.

Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования юношеских и взрослых сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Играх-2024. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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