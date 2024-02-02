Лучшему бомбардиру ЦСКА посоветовали не ехать в Европу

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что форварду армейского клуба Федору Чалову не стоит ехать в Европу. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

»Чалов уже пробовал в Швейцарии и никому там не понравился. Ему не стоит ехать в Европу. Там будут с него по-другому спрашивать. Не так, как здесь. Забил с пенальти и то хорошо», — заявил ветеран.

Чалов — воспитанник ЦСКА, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей.

В текущем сезоне РПЛ форвард провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Чалов во второй половине сезона-2021/22 выступал за швейцарский клуб «Базель» на правах аренды. В 16 матчах он забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

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