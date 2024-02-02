Тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий объяснил, почему год оставался без работы

Наставник «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что за год перерыва тренерской карьеры ему удалось восстановить необходимую для работы энергию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тренер — такая вещь, что иногда очень сильно выгораешь. Я себя ни в коем случае не сравниваю, но есть примеры успешных специалистов, которые тоже говорят о необходимости паузы. Когда выгораешь, кажется, что если сделаешь шаг на футбольное поле, то произойдет разрыв сердца, а когда чуть‑чуть отдыхаешь, то уже бьешь копытом и жаждешь тренерской работы. Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику», — заявил специалист.

1 февраля подопечные Слуцкого обыграли катарский «Аль‑Духаиль» в первом матче Кубка Равноправия в Дохе. Это первая победа тренера во главе китайского клуба, который он возглавил 27 декабря 2023 года.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в конце 2022 года.. Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

Ранее помощник тренера Слуцкого несколько месяцев провел на СВО.