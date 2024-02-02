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Тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий объяснил, почему год оставался без работы

Тренер Слуцкий назвал выгорание главной причиной паузы в тренерской карьере

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Наставник «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что за год перерыва тренерской карьеры ему удалось восстановить необходимую для работы энергию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тренер — такая вещь, что иногда очень сильно выгораешь. Я себя ни в коем случае не сравниваю, но есть примеры успешных специалистов, которые тоже говорят о необходимости паузы. Когда выгораешь, кажется, что если сделаешь шаг на футбольное поле, то произойдет разрыв сердца, а когда чуть‑чуть отдыхаешь, то уже бьешь копытом и жаждешь тренерской работы. Года мне хватило, чтобы восстановить энергетику», — заявил специалист.

1 февраля подопечные Слуцкого обыграли катарский «Аль‑Духаиль» в первом матче Кубка Равноправия в Дохе. Это первая победа тренера во главе китайского клуба, который он возглавил 27 декабря 2023 года.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в конце 2022 года.. Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

Ранее помощник тренера Слуцкого несколько месяцев провел на СВО.

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