Валуев назвал сейм Латвии зоопарком

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что его уже давно не интересуют действия руководства Латвии по отношению к российским спортсменам. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Уже довольно давно меня мало интересует весь этот прибалтийский лай. Чудесно посмотреть, как весь этот зоопарк обслуживает Вашингтон с Брюсселем», — сказал Валуев.

1 февраля сейм Латвии запретил сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами.

Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Играх-2024. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Латвию назвали фашистским государством.