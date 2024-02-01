Тикнизян заявил, что зол из-за новостей о срыве перехода в «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян заявил, что был немного зол, когда в СМИ обсуждался его несостоявшийся трансфер в петербургский «Зенит». Его слова приводит пресс-служба «железнодорожников».

«Могу сказать, что есть небольшая злость на то, как все это раздули, не зная деталей. Опять же это все не меня касается. Я выхожу на поле и делаю свою работу, это самое главное для меня. Рад, что большая часть болельщиков адекватно восприняла ситуацию. Вдаваться в подробности не вижу смысла», — заявил Тикнизян.

25 января СМИ сообщили о срыве перехода Тикнизяна в «Зенит».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Тикнизян выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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