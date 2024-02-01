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Сотрудникам «Мерседеса» сообщили об уходе Хэмилтона из команды

Sky Sports: сотрудников «Мерседеса» уведомили об уходе Хэмилтона в 2025 году

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JENNIFER LORENZINI/Reuters

Сотрудники команды «Формулы‑1» «Мерседес» были проинформированы о том, что титулованный британский пилот, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет команду после сезона 2024 года. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон присоединится к Ferrari в следующем году и заменит испанца Карлоса Сайнса.

Решение британца застало руководство «Мерседеса» врасплох. На фоне новостей о скором уходе Хэмилтона британские СМИ сообщали, что «Мерседес» сегодня, 1 февраля, провели внутреннее собрание.

Хэмилтон перешел в «Мерседес» в 2013 году из «Макларена», где впервые стал чемпионом, и выиграл с командой шесть мировых титулов. Нынешнее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитано до конца 2025 года.

С 2021 года пилот побед не одерживал.

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