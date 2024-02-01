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Латвию назвали фашистским государством

Чемпион ОИ по хоккею Кожевников назвал Латвию фашистским государством

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион пр хоккею Александр Кожевников в интервью РИА Новости назвал Латвию, которая на законодательном уровне запретила спортсменам соревноваться против российских и белорусских атлетов, фашистским государством.

По его словам, подобные законодательные инициативы можно описать словом «дурь».

«Что об этом разговаривать?! Дурь и есть дурь! С ума сходят люди, как это еще описать? Чистая дурь, фашистское государство по-фашистски себя ведет. Этот шаг ни о чем не говорит, мы и так с ними не играем ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы» — заявил Кожевников.

Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее бывший министр спорта Павел Колобков призвал МОК вынести санкции против Латвии.

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