Температуру -25℃ назвали подходящей для пробежек на улице

Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, в какую температуру безопасно выходить на пробежку в зимнее время года.

«В целом не стоит бегать — особенно неподготовленным спортсменам — при аномально низких температурах. Но главное не то, какая царит температура, а то, как вы одеты. Если вы имеете опыт в беге, можно заниматься и в -25℃, главное — правильно подобрать экипировку.

Еще обязательно нужно уделить внимание тому, чтобы правильно начать и закончить тренировку. До старта обязательно нужно размяться в помещении, чтобы разогреть мышцы перед выходом на улицу. Завершать тренировку лучше непосредственно перед входом в теплое помещение: рассчитывайте маршрут так, чтобы у вас не было возможности «остыть» по пути до дома. Закончили пробежку — зашли в помещение», — сказал эксперт.

Ранее судья Московского марафона Виктор Саветников в беседе с «Газетой.Ru» также рекомендовал легкоатлетам-любителям продолжать тренировки, несмотря на наступление холодов.

А вице-чемпион Самарской и Сахалинской областей по легкой атлетике Дмитрий Саранцев заявил, что всегда советует бегать именно на свежем воздухе.

«Это полезнее и эффективнее, так как тренировка в зале проходит в закрытом помещении с меньшим содержанием кислорода и менее комфортным климатом в целом. Да и беговая дорожка — это лишь имитация бега, поскольку не дает задействовать все мышцы, которые мы используем при естественном беге на улице», — сказал Саранцев.

Ранее бег зимой на улице признали эффективным способом закалиться.