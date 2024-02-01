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Тарасова призналась, что изменила отношение к Тутберидзе

Тарасова заявила, что ее подломила реакция Тутберидзе на ситуацию с Валиевой

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что слова Этери Тутберидзе в ситуации с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой выглядели неубедительно. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Как теперь будут относиться к Этери Тутберидзе? Какие мы есть, так к нам и будут относиться. Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Все слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно.

Шансы на апелляцию? Не знаю, защищал ли кто-нибудь Валиеву в Спортивном арбитражном суде. Мне кажется, что никто не защищал, это видно из решения суда. Или ее защищали непрофессиональные люди, которые не имеют опыта в такой работе», — заявила Тарасова.

31 января Тутберидзе усомнилась в компетенции юристов, представлявших интересы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Тутберидзе заявила, что все ее спортсмены были и остаются чистыми.

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