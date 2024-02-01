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Тутберидзе о ситуации с Валиевой: мои спортсмены были и остаются чистыми

Тренер Тутберидзе заявила, что все ее спортсмены были и остаются чистыми

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РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе комментируя дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что все ее спортсмены были и остаются чистыми. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам тренера, ее спортсмены с 2010 года выступают на международных соревнованиях, сдали бесчисленное количество допинг-проб, которые были чистыми. «Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», — добавила она.

Также Тутберидзе отметила, что ее тренерский штаб всегда учил спортсменов и их родителей, что нужно быть внимательнее даже с простейшими препаратами от простуды.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Тутберидзе усомнилась в компетенции юристов, представлявших интересы Валиевой в CAS.

Ранее Тарасова заявила, что Рудковская не должна обсуждать Тутберидзе.

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