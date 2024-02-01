Карпин выбрал между работой в России и Испании

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался в интервью Sport24, что поехал бы работать в чемпионат Испании за меньшие деньги, чем получает в российском клубе, если бы возникло соответствующее предложение.

«В моем случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с [Карло] Анчелотти, [Юргеном] Клопом и [Хосепом] Гвардиолой или мне и в России хорошо, и я типа в порядке. Естественно, поехал бы», — заявил тренер.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Карпин заявил, что большинство футболистов выбирают деньги.