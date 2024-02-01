Размер текста
А
А
А

Васильев не верит, что Тутберидзе не знала, кто и как защищает Валиеву

Васильев не представляет, что Тутберидзе не знала о защите Валиевой в CAS

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не представляет, как тренер Этери Тутберидзе могла не знать, кто и как обеспечивал защиту фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Не представляю, как Тутберидзе могла не знать, кто и как защищает Валиеву. Тем более это такое резонансное событие. Камиле должны были предоставить самую квалифицированную защиту в данном случае. Раз Тутберидзе заявила об этом, обозначила эту проблему, видимо, действительно несерьезно относились к защите в CAS», — заявил Васильев.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

31 января Тутберидзе усомнилась в компетенции юристов, представлявших интересы Валиевой в CAS.

Ранее Тарасова ответила на призыв уважать дисквалификацию Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами