Васильев не верит, что Тутберидзе не знала, кто и как защищает Валиеву

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не представляет, как тренер Этери Тутберидзе могла не знать, кто и как обеспечивал защиту фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Не представляю, как Тутберидзе могла не знать, кто и как защищает Валиеву. Тем более это такое резонансное событие. Камиле должны были предоставить самую квалифицированную защиту в данном случае. Раз Тутберидзе заявила об этом, обозначила эту проблему, видимо, действительно несерьезно относились к защите в CAS», — заявил Васильев.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

31 января Тутберидзе усомнилась в компетенции юристов, представлявших интересы Валиевой в CAS.

Ранее Тарасова ответила на призыв уважать дисквалификацию Валиевой.