Российское посольство в ЮАР высмеяло решение CAS по Валиевой

Российское посольство в ЮАР высмеяло решение спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву за допинг.

Официальный аккаунт дипмиссии выложил фотографию, на которой возле Валиевой написано слово «допинг», а возле мускулистых американских спортсменок Симоны Байлз и Серены Уильямс — «злаки». В комментариях посольство обвинили в расизме.

Решение Спортивного арбитражного суда отстранить Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее МОК призвал уважать решение CAS по делу Валиевой.