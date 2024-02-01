Роднину не удивили слова Медведевой о сексуализации фигуристок

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что ее не удивляют слова Евгении Медведевой о сексуализации фигуристок. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Откровение Медведевой не удивляет. Девушки взрослеют, и вместе с жизненным взрослением происходит переоценка того, что было и как это оценивалось. Действительно, на эту тему стали больше говорить. В первую очередь перестали стесняться. Считаю, это хорошо, потому как мы должны понимать, что везде и во всем должны быть рамки: соблюдение правил, законов и совместной работы будет иметь положительный результат», — заявила Роднина.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

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